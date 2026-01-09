Milan, la stoccata di Rabiot: “Non possiamo continuare così, parliamo tanto ma poi…”

Il Milan pareggia in casa contro il Genoa e questo pari, che ha rischiato di essere una sconfitta nel finale, lascia strascichi importanti. Ciò lo si deduce dalle nette parole di Adrien Rabiot, arrivato solo qualche mese fa ma già un leader rossonero. Il francese, ai microfoni di Sportmediaset, tuona dopo il pari.

La partita.

“Siamo partiti bene, poi abbiamo preso gol. Nel primo tempo potevamo far meglio, soprattutto sotto porta. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, purtroppo non siamo riusciti a vincere e alla fine abbiamo rischiato di perdere e non è una cosa che deve succedere“.