Milan, l’agente di Vlahovic ti porta un altro bomber: doppio colpo in arrivo

Il Milan non molla la pista per Andrej Kostic, il promettente attaccante serbo classe 2007 del Partizan Belgrado, seguito da tempo dal club rossonero per rinforzare il settore giovanile e il Milan Futuro. Ieri e oggi si sono susseguiti nuovi contatti tra le due società: l’idea è integrarlo gradualmente con la prima squadra di Massimiliano Allegri, cercando l’accordo con l’agente del ragazzo, lo stesso di Dusan Vlahovic.

Milan, non solo Vlahovic: occhi su Kostic per l’attacco

L’agente di Vlahovic, Darko Ristic, ha proposto Kostic per due motivi: rappresenta il classico profilo che piace alla dirigenza rossonera, e faciliterebbe l’operazione Vlahovic, intensificando i contatti tra le parti. Il Milan lo vede come un investimento per il futuro: prima giocherà per il Milan Futuro per accumulare minuti, poi, quando sarà pronto, arriverà il momento della prima squadra.

Il nodo della trattativa resta prettamente economico: il Partizan sa di avere tra le mani un gioiello di prospettiva e non ha fretta di cederlo, I 4,5 milioni più bonus proposti dal Milan, dunque, sono considerati insufficienti dai serbi, che puntano a incassare almeno il doppio più una percentuale sulla rivendita futura.

Il legame con Dusan e le strategie estive

Darko Ristic, lo stesso che cura gli interessi di Dusan Vlahovic, sa bene che il serbo, in scadenza con la Juventus a giugno 2026, è finito nel mirino dei rossoneri. Ed è questo il fattore che potrebbe facilitare dialoghi futuri.

I contatti di queste ore servono proprio a sondare se esiste la possibilità di avvicinarsi, ma al momento la fumata bianca appare lontana. Intanto, l’affare Vlahovic è sulla buona strada: l’attaccante sembra essersi convinto a riabbracciare Allegri, e lo farà molto probabilmente a costo zero.