Milan-lcardi, parla Romano: l’annuncio sul potenziale colpo clamoroso

In casa Milan c’è molto fermento, non solo per la partita di questa sera a Cagliari. I rossoneri sono molto attivi sul mercato di gennaio, sia in entrata che in uscita. Dopo aver annunciato Fullkrug, infatti, la dirigenza continua a monitorare altri attaccanti. Se Nkunku dovesse partire, infatti, potrebbe arrivare un sostituto. Tra i candidati ci sarebbe anche Mauro Icardi, ma Romano ha detto la verità sulla possibile trattativa.

Icardi, il futuro in Italia è lontano: la verità sul Milan

Intervenuto sul mercato del Milan sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato dell’ex bomber dell’Inter:

“Su Icardi e le indiscrezioni sui club italiani: non mi risulta nulla di particolarmente caldo, la Roma non ha fatto passi concreti. Anche su Como e Milan non risulta nulla di concreto.”

Da Icardi a Mateta: la lista dei desideri per l’attacco

Niente Milan e niente Serie A per Mauro Icardi, dunque, almeno per il momento. La dirigenza rossonera potrebbe andare su altri profili. Tra i più giovani ci sarebbe Sidiki Cherif dell’Angers, classe 2006, ma forse sarebbe meglio aspettare Camarda. Tra i più esperti, invece, piacciono molto Darwin Nunez e Jean-Philippe Mateta. L’attaccante francese, però, è valutato circa 40 milioni dal Crystal Palace. Tare e i suoi collaboratori si guardano intorno.