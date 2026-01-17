Milan – Lecce, Allegri cambia tutto: il big verso l’esclusione!

Il Milan domani scenderà in campo a San Siro contro il Lecce. La sfida, valida per la 21esima giornata di campionato, è pronta a regalarci sorprese. Se da un lato i rossoneri devono fare risultato per restare vicini o, chissà, agganciati alla vetta, dall’altro Massimiliano Allegri è pronto a cambiare alcuni dei suoi calciatori. Ci sarà, infatti, un turnover.

Allegri stupisce in vista del Lecce: Modric in panchina!

Contro il Lecce, avversaria sulla carta alla portata dei rossoneri, ci sarà un turnover. Ad annunciarlo è La Gazzetta dello Sport. Allegri pensa a diversi cambi, uno su tutti Luka Modric: l’ex Real Madrid potrebbe rifiatare dopo la sfida di Como.

Il centrocampista croato viene da una sfida molto dispendiosa e dovrebbe avere un turno di riposo. Insostituibile, invece, Adrien Rabiot, condottiero della squadra: pronti al suo fianco due tra Ricci, Loftus-Cheek e Jashari.

Cambi anche in attacco: riecco Pulisic

In casa Milan si rivedrà anche Christian Pulisic tra i titolari. L’americano è rimasto in panchina per l’intera partita contro il Como ed ora dovrebbe far coppia con Rafael Leao in attacco. Pronto anche Niclas Fullkrug dalla panchina, dopo il buonissimo ingresso di mercoledì.

Il Milan ha assoluto bisogno di vincere, senza lasciarsi condizionare dalle pretendenti al titolo. I rossoneri, infatti, giocheranno dopo l’Inter e il Napoli, in campo oggi rispettivamente contro Udinese e Sassuolo.