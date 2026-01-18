Milan-Lecce, novità in attacco: Leao ritrova il compagno di reparto

Mancano poche ore a Milan-Lecce, posticipo della domenica sera valevole per la 21ª giornata del campionato di Serie A. Le vittorie di Inter e Napoli di ieri invitano il Diavolo ad una risposta immediata per non perdere il treno della lotta Scudetto. Al contempo, il KO inaspettato della Juventus a Cagliari lascia grosse chances ai rossoneri di allungare su una delle rivali nella lotta per la zona Champions. Per la sfida di questa sera, Massimiliano Allegri pensa di affidarsi a Rafael Leao e Christian Pulisic, pedine fondamentali della squadra.

Allegri studia la formazioni per Milan-Lecce: mossa chiara in attacco

In vista del match di questa sera, Allegri sta pensando di impiegare contemporaneamente dal primo minuto sia Rafael Leao che Christian Pulisic, punte di diamante della rosa ma talvolta utilizzati in maniera alternata. Quella di oggi sarebbe infatti appena la quarta volta nel corso di questa stagione in cui il portoghese e lo statunitense si troverebbero entrambi nella formazione di inizio gara.

Milan-Lecce, Allegri vuole vincere: la probabile formazione

L’importanza di questo match per il Milan è a dir poco cruciale, al netto dei risultati maturati sugli altri campi. Come riportato da Sky Sport, Allegri intende schierare la miglior formazione possibile nonostante la differenza di valori tra le due squadre.

Ciò deriva dalla volontà di non sottovalutare nessun avversario, motivazione rafforzata dalla caparbietà dimostrata dal Lecce contro Juventus e Inter. I rossoneri con ogni probabilità si disporranno in campo con il classico 3-5-2 con Maignan tra i pali, De Winter sul centrosinistra in compagnia di Gabbia al centro e Tomori sul centrodestra. A centrocampo il mattatore di Como Adrien Rabiot affiancherà Modric e Samuele Ricci, mentre sulle fasce agiranno Bartesaghi e Saelemaekers. In attacco il già citato tandem Pulisic-Leao.