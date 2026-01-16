Milan, l’offerta è clamorosa: i rossoneri ci pensano

Nelle ultime ore spunta una grande novità riguardo la possibile offerta per Fofana. Il calciatore del Milan è nel mirino del Galatasaray, che non si è fermato al primo rifiuto del giocatore e che è arrivato a offrire una grande cifra. Al momento, però, non sembrano esserci aperture da parte del francese.

Il Galatasaray offre 30 milioni per Fofana

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Galatasaray non ha mollato la presa per Fofana. Il club turco ha scelto il francese per rinforzare il proprio centrocampo, ricevendo un primo no da parte del centrocampista, voglioso di restare in rossonero.

Dopo il primo rifiuto, però, i turchi non si sono fermati e hanno rivelato la cifra che sono disposti a offrire per acquistare il giocatore. Il Galatasaray sarebbe infatti pronto a offrire 30 milioni di euro per convincere il Milan a lasciare andare il centrocampista. Una cifra che potrebbe far vacillare i rossoneri, ma attualmente la trattativa non sta proseguendo perché Fofana non è per ora convinto della destinazione.