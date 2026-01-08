Milan, non solo Maignan: arriva una splendida sorpresa per Allegri

Il Milan sta spingendo per blindare Fikayo Tomori, diventato ormai un pilastro della retroguardia rossonera. Mentre le attenzioni sono concentrate sul prolungamento di Mike Maignan fino al 2031, cresce l’ottimismo anche per l’accordo con l’inglese, il cui contratto attuale termina nel giugno 2027. L’operazione procede con serenità: il giocatore vuole restare a Milano.

Tomori, rinnovo vicino: il Milan vuole accelerare

Come riportato da Tuttosport, la dirigenza rossonera vuole chiudere in anticipo la trattativa per il rinnovo di Tomori. L’obiettivo è quello di spalmare l’ingaggio, blindando un elemento chiave della difesa di Allegri. Inoltre, prolungare ora evita il rischio di interessi esterni da parte di club europei, che in passato hanno già sondato il terreno.

L’accordo potrebbe arrivare a breve, seguendo la scia positiva del rinnovo di Maignan: Tomori appare felice di giocare a Milano, e non ha manifestato l’intenzione di cambiare aria. Una notizia che farà sicuramente sorridere mister Allegri, anche in vista dei prossimi anni sulla panchina dei rossoneri.

Le dichiarazioni al miele post Verona

Tuttosport riporta anche le parole arrivate dopo il successo contro il Verona a fine dicembre, quando il difensore ha parlato ai microfoni di DAZN sottolineando quanto si stia divertendo in campo, sia per il suo rendimento personale che per lo spirito del gruppo. Sul futuro glissò con eleganza, ma il suo atteggiamento sembra confermare il suo attaccamento al Milan.

Quando scade l’attuale contratto di Tomori? Il contratto scadrà a giugno 2027, ma il Milan è a lavoro per estenderlo a breve.

Tomori è vicino al rinnovo col Milan?C’è grande fiducia in casa rossonera, con contatti positivi e ottimismo per una chiusura.