Milan, nuovi contatti già avviati per l’erede di Modric: i rossoneri preparano l’assalto

Il Milan continua a muoversi sul mercato con attenzione e pragmatismo. Nelle ultime ore sono emersi nuovi contatti per Leon Goretzka, operazione complicata ma non esclusa a priori. La situazione è legata anche al futuro di Luka Modric, che non ha ancora deciso se proseguire la sua esperienza oltre il Mondiale. In attesa di certezze, il club rossonero valuta alternative per rinforzare il centrocampo della prossima stagione, senza forzare scelte ma tenendo aperti più scenari.

Goretzka, contatti avviati ma strada in salita

Arrivare a Leon Goretzka non è semplice, ma il Milan non resta fermo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di ieri ci sarebbero stati nuovi contatti per il centrocampista tedesco. Un segnale di attenzione, più che una trattativa avanzata, che conferma come il profilo venga considerato adatto per qualità ed esperienza.

Il nodo resta legato ai costi e alla concorrenza, ma il club rossonero monitora la situazione con discrezione, valutando ogni margine possibile.

Il punto su Modric e le alternative del Milan

Parallelamente, resta aperta la questione Luka Modric. Il centrocampista croato non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro e prenderà una decisione solo dopo il Mondiale. Un’attesa che condiziona le strategie del Milan, chiamato a pianificare senza certezze definitive.

Per questo motivo la dirigenza sta vagliando già altre opzioni per il centrocampo, con l’obiettivo di non farsi trovare impreparata. L’idea Goretzka si inserisce in una linea chiara. Il Milan vuole alzare il livello della mediana, puntando su profili affidabili e pronti.

Nessuna corsa, nessuna forzatura, ma scelte ponderate. Il mercato è lungo e le decisioni definitive arriveranno più avanti, con la consapevolezza che programmare oggi significa costruire solidità per domani.