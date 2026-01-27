Milan, occhio alla beffa: sirene spagnole per un obiettivo concreto!

L’Atletico Madrid sta facendo sul serio per Leon Goretzka, il centrocampista del Bayern Monaco, il cui contratto scadrà a giugno 2026. Con l’addio di Gallagher, la squadra spagnola è alla ricerca di un rinforzo solido per il centrocampo e ha riaperto i contatti con Goretzka per cercare di portarlo già a gennaio. Il Milan, che da tempo è interessato al tedesco, si trova ora a dover affrontare la concorrenza di un club con una grande ambizione, come l’Atletico.

La situazione di Goretzka: tra scadenza e nuove Offerte

Leon Goretzka è al centro di un acceso mercato. Il suo contratto in scadenza nel 2026 lo rende un obiettivo interessante per diversi top club, ma la concorrenza si è fatta particolarmente agguerrita nelle ultime settimane. L’Atletico Madrid, in cerca di un centrocampista di valore dopo l’addio di Gallagher, ha già avviato contatti diretti con il Bayern Monaco per accelerare l’affare, tentando di portare Goretzka a Madrid già a gennaio. La mossa degli spagnoli è stata confermata da Matteo Moretto nel video sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

“L’Atletico Madrid sta valutando se affondare per Goretzka già a gennaio, prima che l’affare si accenda in estate”, ha spiegato Moretto. Con un Goretzka pronto a trasferirsi, l’Atletico potrebbe sfruttare la situazione di scadenza del contratto per battere la concorrenza.

Milan e Atletico: sfida di mercato

Da un lato c’è il Milan, che aveva già messo Goretzka nel mirino come possibile rinforzo per il centrocampo. I rossoneri sono sempre alla ricerca di un centrocampista di qualità per dare più forza al reparto.

Ma l’interesse dell’Atletico Madrid potrebbe cambiare le carte in tavola e la dirigenza rossonera è chiamata a cambiare passo.

Un mercato che non conosce pausa

Il mercato di gennaio, come ben si sa, è sempre ricco di sorprese e colpi di scena. Se l’Atletico dovesse affondare il colpo, il Milan si troverebbe a rivedere i propri piani, ma la partita per Goretzka è ancora tutta da giocare.

Il futuro del centrocampista si potrebbe decidere già in questi ultimi giorni di mercato, senza attendere i successivi. I rossoneri ci proveranno: l’affare, però, soprattutto adesso, non è affatto semplice.