Milan, pessime notizie da Milanello: infortunio in allenamento e Genoa in dubbio!

Non arrivano buone notizie da Milanello. Un fedelissimo di Massimiliano Allegri è finito ko a seguito dell’allenamento mattutino ed ora è forte dubbio per la sfida di giovedì sera contro il Genoa. Nelle prossime ore si capirà l’entità dell’infortunio, con i rossoneri che ora si preparano al peggio per sopperire alla sua assenza.

Infortunio per Loftus-Cheek: prime sensazioni

A seguito dell’allenamento mattutino, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, Ruben Loftus-Cheek ha rimeditato un piccolo problema fisico che lo hanno costretto ad abbandonare la seduta odierna.

Non destano preoccupazioni, al momento. Nella giornata di domani il calciatore verrà valutato per capire se sarà in grado di essere a disposizione di Allegri e del Milan.