Milan, resta il pressing per Nkunku: la richiesta dei rossoneri è chiara

Dopo l’arrivo di Niclas Fullkrug, non sembrano voler placarsi le manovre di calciomercato del Milan. Nonostante il mercato di gennaio sia iniziato solo da pochi giorni, è chiaro l’intento rossonero di voler continuare a muoversi, in particolar modo sempre nel reparto offensivo. Per farlo però serve anche cedere, con Nkunku che resta sempre l’indiziato numero uno.

Nkunku, la richiesta del Milan è di 35 milioni di euro

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Milan non ha intenzione di facilitare in alcun modo la cessione del francese abbassando le richieste. L’ex Chelsea è arrivato a Milano per circa 37.5 milioni di euro più bonus, dunque il rischio di fare una grande minusvalenza è forte.

Per questo, il Milan non ascolterà offerte inferiori a 35 milioni di euro, cifra necessaria per evitare una minusvalenza.

Resiste il pressing del Fenerbahce

Sul giocatore resta sempre il forte interessamento del Fenerbahce di Domenico Tedesco, tecnico che ha già allenato il francese ai tempi del Lipsia. Per il momento il club turco non è arrivato a soddisfare le richieste rossonere, ma non ha ancora abbandonato definitivamente la pista.

Con il mercato ancora lungo, gli scenari sono diversi e il club turco potrebbe, col passare del tempo, aumentare la propria offerta, cercando di convincere il Milan a lasciare andare il francese solo dopo pochi mesi dal suo arrivo in rossonero.