Milan, Saelemaekers out contro la Roma? Le ultime da Milanello

Dopo l’importante successo nel delicato match del San Siro contro il Lecce, ora il Milan dovrà fare i conti con un vero e proprio tour de force, con tre trasferte consecutive. Si comincia domenica sera contro la Roma. Una sfida tutt’altro che semplice, contro una diretta avversaria. Allegri si affiderà ai suoi miglior uomini a disposizione. Unico dubbio da sciogliere, quello legato ad Alexis Saelemaekers, ancora alle prese con il fastidio all’adduttore accusato contro i salentini.

Il belga in forte dubbio: domani il test decisivo

È uscito intorno al minuto 80, dopo aver regalato una prestazione di altissimo livello e un assist decisivo per l’1-0 taggato Fullkrug. Il problema all’adduttore lo ha costretto al cambio e resta un problema ancora da smaltire. Infatti, come riportato da Sky Sport, Saelemaekers ha svolto, nella giornata odierna, lavoro differenziato.

Il belga dunque non si è allenato con il resto della squadra e la sua presenza a Roma resta un grande punto interrogativo, per un giocatore ormai diventato fondamentale per questo Milan. Il tutto è però rimandato all’allenamento di domani, giornata in cui Allegri capirà se convocare e utilizzare il belga contro la sua ex squadra.