Milan scatenato, sorpasso per un giovanissimo: arriva dalla Serie A

Rossoneri scatenati in questi ultimi giorni di calciomercato invernale. La dirigenza è costantemente a lavoro per chiudere incredibili colpi last minuti, come quello di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Ma non c’è solo presente nella mente del Milan. Infatti, i rossoneri puntano anche al futuro, con l’interessamento del giovane Alphadjo Cissè.

Il Milan si inserisce per Cissè: possibile colpo a sorpresa

Un vero e proprio smacco al PSV, che potrebbe dire addio al classe 2006. Infatti, il club olandese aveva raggiunto un accordo con il Verona per l’attaccante italiano, sulla base di 8 milioni di euro. Il calciatore è attualmente in prestito al Catanzaro, ma il Milan è pronto ad inserirsi per cambiare le sorti di questa trattativa.

Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoneri hanno intenzione di prendere il calciatore e di lasciarlo in prestito al Catanzaro in Serie B. Una mossa utile per continuare a farlo crescere tra i professionisti, prima di accoglierlo definitivamente in maglia rossonera.

I rossoneri ci provano, ma chi è Alphadjo Cissè?

Classe 2006, può ricoprire tutte le zone offensive di campo. Nasce trequartista, seconda punta, ma all’occorrenza può anche fare il centrocampista. Attualmente è in prestito al Catanzaro in Serie B, dove si sta mettendo in mostra a suon di prestazioni e gol. Sono già 6 le reti collezionate in 21 presenze, con un talento sempre in crescendo.

Un talento finito nel mirino della dirigenza del PSV, tanto che da investire una cifra importante per prenderlo dal Verona. Una trattativa praticamente chiusa, con Verona e Catanzaro prossime a trovare anche l’indennizzo giusto per la risoluzione anticipata del prestito. Ma il Milan si è mosso e sta cambiando tutto lo scenario.