Milan, scudetto possibile? Costacurta esce allo scoperto: “Squadra vincente…”

Il Milan passa a Cagliari e manda segnali importanti. La vittoria per 0-1, firmata da Rafael Leao, non è solo un risultato di misura ma una prova di solidità e maturità. Nel post partita a Sky Sport, Billy Costacurta ha analizzato la prestazione dei rossoneri, sottolineando il valore del clean sheet e la capacità di fermare una squadra in forma senza concedere occasioni.

Una vittoria che va oltre il risultato

Billy Costacurta non usa giri di parole. Il Milan visto a Cagliari è una squadra vincente, anche se la prestazione non offre molti spunti spettacolari.

“È un Milan vincente quello di ieri sera. Vincente anche perché faccio fatica a dire altro”.

Per l’ex difensore, il segnale più importante arriva dalla mentalità.

“Penso che questa squadra ci tenga ad essere vincente e tornare dove gli appartiene: ovvero in alto”.

Clean sheet e solidità difensiva

Un altro aspetto sottolineato da Costacurta è la fase difensiva. Il Milan chiude ancora una volta senza subire gol.

“Un altro clean sheet per il Milan: queste sono belle notizie, specialmente contro un avversario ostico”

La vittoria assume ancora più valore se si considera lo stato di forma del Cagliari.