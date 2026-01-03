Milan, scudetto possibile? Costacurta esce allo scoperto: “Squadra vincente…”

Il Milan passa a Cagliari e manda segnali importanti. La vittoria per 0-1, firmata da Rafael Leao, non è solo un risultato di misura ma una prova di solidità e maturità. Nel post partita a Sky Sport, Billy Costacurta ha analizzato la prestazione dei rossoneri, sottolineando il valore del clean sheet e la capacità di fermare una squadra in forma senza concedere occasioni.
Una vittoria che va oltre il risultato
Billy Costacurta non usa giri di parole. Il Milan visto a Cagliari è una squadra vincente, anche se la prestazione non offre molti spunti spettacolari.
“È un Milan vincente quello di ieri sera. Vincente anche perché faccio fatica a dire altro”.
Per l’ex difensore, il segnale più importante arriva dalla mentalità.
“Penso che questa squadra ci tenga ad essere vincente e tornare dove gli appartiene: ovvero in alto”.
Clean sheet e solidità difensiva
Un altro aspetto sottolineato da Costacurta è la fase difensiva. Il Milan chiude ancora una volta senza subire gol.
“Un altro clean sheet per il Milan: queste sono belle notizie, specialmente contro un avversario ostico”
La vittoria assume ancora più valore se si considera lo stato di forma del Cagliari.
“Quando uno interrompe questa serie del Cagliari che era in forma senza neanche subire un tiro in porta è un bel segno”