Milan su Kim Min-Jae, ma c’è un problema: la trattativa è complicata

Il Milan cerca un difensore per alzare il livello del proprio reparto difensivo. I rossoneri giocheranno una sola gara a settimana fino a fine stagione, ma dovranno fare i conti con gli infortuni. Ad Allegri e allo staff piace molto Kim Min-Jae del Bayern Monaco, ma la trattativa potrebbe essere più complicata del previsto per questioni economiche.

Kim in uscita dal Bayern: i rossoneri ci provano

Secondo quanto riportato da Elmar Bergonzini su ‘Gazzetta dello Sport’, l’ex difensore del Napoli sarebbe in vendita. Il sudcoreano ha un contratto in scadenza nel 2028, ma non ha mai convinto i bavaresi. Giocava poco con Tuchel e gioca poco con Kompany, che gli preferisce la coppia formata da Tah e Upamecano. Il Milan è interessato, ma non ha intenzione di pagare l’intero stipendio del giocatore.

Mercato Milan, Kim costa caro: la richiesta

Kim ha 29 anni e il suo cartellino si aggira attorno ai 25 milioni di euro. La società rossonera potrebbe trovare una soluzione per accontentare le richieste del Bayern, ma non del giocatore. Se il club bavarese non dovesse partecipare al pagamento dello stipendio di circa 9 milioni, allora la trattativa rischierebbe di non decollare. Nel frattempo, la dirigenza pensa anche ad un terzino che gioca in Serie A.