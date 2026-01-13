Milan, svelato il futuro del top per gennaio: ha parlato l’allenatore

Siamo, ormai, nel pieno del calciomercato invernale di gennaio. Dopo l’arrivo di Nicklas Fullkrug, la dirigenza rossonera studia nuove mosse da effettuare ed eventuali occasioni da cogliere. Novità sul fronte uscite: Christopher Nkunku sempre più indirizzato alla permanenza al Milan, avete sentito le parole dell’allenatore?
Milan, Nkunku non parte: le dichiarazioni del mister
In questi primi mesi di Milan, si è parlato tanto del rendimento dei nuovi acquisti, in particolar modo sulle prestazioni di Christopher Nkunku. L’attaccante francese non ha espresso tutto il suo potenziale, e fin qui non ha certamente fatto vedere i motivi dei circa 40 milioni spesi in estate.
Nelle ultime gare, però, sembra sicuramente essersi integrato meglio all’interno del gruppo, e il gol fondamentale contro la Fiorentina può dargli la giusta spinta e motivazione. Il suo nome, però, è finito al centro del mercato rossonero sul fronte uscite: ora la sua permanenza sembra scontata.
Domenico Tedesco, attuale allenatore del Fenerbahce, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport toccando proprio la questione legata ad un possibile trasferimento del francese in Turchia. Il tecnico della squadra turca ha smentito le possibili voci di mercato:
“Nkunku? Capisco le voci perché io stimo molto Christopher e insieme abbiamo vinto la Coppa di Germania nel 2022, il primo trofeo della storia del Lipsia. Nel mercato di gennaio, però, non puoi decidere chi vuoi prendere, non dipende solo da te. In questo momento, penso sia improbabile che Nkunku venga in Turchia“.