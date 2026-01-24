Milan, tutto pronto per il rinnovo: il giocatore si lega ai rossoneri a vita

Il Milan è a un passo dal blindare Mike Maignan. Dopo mesi di trattative altalenanti, le parti hanno trovato l’accordo sulle cifre e sulle commissioni durante un recente vertice positivo. L’annuncio potrebbe arrivare già la prossima settimana, con il portiere francese che ha scelto di restare a Milano nonostante l’interesse estivo di altri top club.

Milan – Maignan, rinnovo a vita

Qualche mese fa la situazione sembrava molto diversa: in estate Maignan sembrava orientato a una nuova avventura altrove, con il contratto in scadenza nel 2026 e tante pretendenti importanti in fila. Ad oggi, però, è cambiato tutto.

Dopo i tanti incontri, confronti quotidiani e la dimostrazione di fiducia di mister Allegri, il francese si è convinto. La sua volontà è chiara: continuare a difendere la porta dei rossoneri, dove si sente a casa e apprezzato come un vero leader.

Le cifre della trattativa

Per trattenere il suo capitano, il Milan ha dovuto fare uno sforzo necessario. Come riportato dal Corriere dello Sport, Maignan firmerà un accordo da top player, eguagliando lo stipendio di Rafael Leao: 5 milioni netti più 2 di bonus facilmente raggiungibili, oltre alle commissioni per l’entourage.

La durata, invece, dovrebbe essere fino al 2031 (o 2030 con opzione per un ulteriore anno), senza clausole rescissorie. Un investimento pesante per il Milan, ma fondamentale per non perdere uno dei migliori portieri al mondo. La firma, dunque, è imminente: la vicenda rinnovo è finalmente giunta al termine.