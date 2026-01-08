Milan, un altro colpo in chiusura: tutto fatto per il centrocampista

Colpo in prospettiva per il Milan, che sembra ormai prossima alla chiusura di un acquisto invernale che guarda in avanti. È infatti in dirittura di arrivo la chiusura dell’accordo tra il club rossonero e il Monza per Jacopo Sardo, centrocampista che si unirà al Milan Futuro ma che presto potrebbe potenzialmente tornare utile anche a Massimiliano Allegri per la prima squadra.
Accordo ad un passo con il Monza: il Milan si prepara ad accogliere il giovanissimo
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto nel corso dell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Milan è in trattativa avanzata per portare in rossonero il giovane Jacopo Sardo. Centrocampista classe 2005 nell’orbita delle Nazionali giovanili – già 8 presenze con l’Italia U20 – il calciatore sembra ormai prossimo ad approdare al Milan. L’operazione, come evidenziato dallo stesso Matteo Moretto, prevede il trasferimento di Sardo al Milan Futuro, seconda squadra militante nel campionato di Serie D.
Il suo rendimento sarà comunque di certo attenzionato da tutti, anche da coloro che operano in prima squadra, con Allegri che magari potrebbe valutarlo e decidere di visionarlo più da vicino. Quest’ultimo passaggio dipenderà chiaramente da molteplici fattori, ma per la chiusura dell’affare sembra ormai mancare davvero pochissimo.