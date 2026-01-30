Non solo Mateta, il Milan sistema la difesa: arrivano conferme su due nomi

Il Milan non si ferma a Jean-Philippe Mateta e vuole portare a Milano anche un nuovo difensore nella sessione di mercato di gennaio. I nomi sono quelli di Jose Maria Gimenez dell’Atletico Madrid e Axel Disasi del Chelsea. Per entrambi la società rossonera sta effettuando un tentativo concreto: ecco tutti i dettagli rivelati da Fabrizio Romano.

Mercato Milan, la rivelazione di Romano; tentativo per Disasi, in pole l’esperto Gimenez

Il Milan non vuole chiudere le operazioni con l’acquisto dell’attaccante francese del Crystal Palace Mateta, ma con ogni probabilità chiuderà anche per un difensore in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, nelle ultime ore è stato fatto un tentativo per Axel Disasi del Chelsea. Resta solo da capire se i Blues apriranno alla cessione del centrale. In pole, invece, c’è Jose Maria Gimenez, che veste la maglia dei Colchoneros dal 2013 ed è pronto a vivere una nuova esperienza.