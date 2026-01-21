Occhio Milan, dalla Premier un club fa sul serio per il rossonero: l’indiscrezione dall’Inghilterra

Dopo una prima parte di stagione di ottimo livello, il Milan ha intenzione di giocarsi le proprie carte fino in fondo. La squadra rossonera ha dimostrato di poter competere con chiunque, sposando a pieno la filosofia di Massimiliano Allegri. Da qui al termine della stagione, il tecnico livornese avrà bisogno di tutti gli elementi presenti in rosa, tra cui anche Ruben Loftus-Cheek, finito nel mirino di un club di Premier League.

Milan, Loftus-Cheek nel mirino dell’Aston Villa

L’Aston Villa piomba su Ruben Loftus-Cheek. Secondo quanto riferito dal ‘Telegraph’, tra i profili monitorati ci sarebbe proprio quello del centrocampista inglese. Boubacar Kamara, perno del centrocampo di Unai Emery che si è fatto male al ginocchio durante il terzo turno di FA Cup contro il Tottenham, rischia di aver concluso anzitempo la sua stagione e i Villains sono alla ricerca di un nuovo innesto.

Il club di Birmingham avrebbe già chiesto informazioni sul centrocampista rossonero, in attesa di capire se il Milan possa aprire le porte ad una sua cessione a gennaio. Per l’inglese sarebbe un ritorno in Premier League, dove ha già giocato dal 2014 al 2023 indossando la maglia del Chelsea.