Sogno Kim, c’è l’annuncio sul Milan: lo ha detto Romano!

Il Milan sognava di riportare in Serie A Kim Min-Jae, difensore centrale di proprietà del Bayern Monaco che ha lasciato un ricordo estremamente positivo nella sua unica stagione al Napoli, in cui ha sollevato lo Scudetto. Tuttavia, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha allontanato qualsiasi tutte le possibilità di un trasferimento in rossonero nel corso di questa stagione per molteplici case. Nome che, dunque, sfuma prima di qualsiasi ipotesi concreta.

L’annuncio di Fabrizio Romano: Kim non andrà al Milan

Nel corso di un intervento sul proprio canale YouTube, il giornalista Fabrizio Romano ha praticamente spento quasi del tutto ogni la possibilità di vedere Kim Min-Jae indossare la maglia del Milan. Infatti, il trasferimento del difensore sudcoreano dal Bayern Monaco al club rossonero risulta estremamente complesso sia per ragioni economiche , tra costi di cartellino ed elevatissime spese per l’ingaggio, che per ragioni sportive. Il profilo è estremamente gradito da tanto tempo, con l’interesse della società già dalla scorsa estate, ma la situazione non sembra così calda.

Non solo il problema economico: il Bayern non vuole liberare Kim

Come aggiunto dallo stesso Romano, l’impossibilità del trasferimento di Kim al Milan non è solo legata all’insostenibilità economica. Difatti, anche la posizione del Bayern Monaco risulta piuttosto ostile all’eventuale cessione del difensore centrale. Il club allenato da Kompany sta vivendo una stagione pressocché perfetta, da mattatore in tutte le competizioni. Primo posto in Bundesliga a +9 e secondo posto nel girone unico di Champions League: questi sono numeri di una macchina perfetta, che non vuole perdere nessun elemento per evitare una sorta di autosabotaggio.