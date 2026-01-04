Tare sogna il grande colpo per il Milan, valutazione da 35 milioni: di chi si tratta

Il Milan resta molto vigile sulle opportunità che il calciomercato potrebbe offrire nel corso di questo mese di gennaio. La priorità era rinforzare l’attacco e, con l’arrivo di Fullkrug, si è posta una pezza. Tuttavia, sarebbero necessari altri innesti, senza però buttarsi in maniera avventata. Uno dei reparti che andrebbe rinforzato è la difesa: ecco che, dunque, si potrebbe provare un affondo per Mario Gila della Lazio già durante queste settimane.

Gila è il preferito del Milan: la posizione della Lazio

Come ripreso dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, Mario Gila è l’identikit perfetto per rinforzare la difesa del Milan. Regalare un innesto di buona prospettiva e, al contempo, già esperto del campionato di Serie A sarebbe un vero e proprio regalo per Massimiliano Allegri, con la società forte su di lui data la volontà di siglare un colpo a titolo definitivo. Malgrado il contratto in scadenza nel 2027, però, la Lazio ha assunto una posizione piuttosto ostica: richiesta di 30/35 milioni di euro per la partenza, considerando lo spagnolo una pedina cruciale per Sarri. Al contempo, l’allenatore biancoceleste è un grande fan di Loftus-Cheek, ma il Milan non ha intenzione di cederlo.

Allegri respinge le voci di mercato: “Nessun difensore a gennaio”

Seppur la carenza numerica in retroguardia sia piuttosto evidente, nel post-partita dell’ultima gara contro il Cagliari mister Allegri ha assunto una posizione piuttosto chiara in merito all’ingresso in rosa di un nuovo difensore. Infatti, il tecnico livornese pare essersi opposto a un nuovo acquisto per il Milan, valorizzando la crescita di De Winter e di Odogu, due prospetti dall’enorme margine di miglioramento.

Ecco le sue parole a riguardo ai microfoni di RAI Sport:

“Prendere un difensore a gennaio? Assolutamente no! Abbiamo Odogu che sta crescendo molto e De Winter che sta facendo bene”.

Che sia una presa di posizione seria o solamente un modo per allontanare il mercato e concentrarsi sul terreno di gioco, questo lo dirà solo il tempo. Però, la posizione di Allegri ha stupito un po’ tutti.