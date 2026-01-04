Tutti pazzi per Bartesaghi, che pericolo per il Milan: cosa trapela sul futuro

Il Milan si gode il momentaneo primato in classifica e nel frattempo prepara il prossimo impegno di campionato contro il Genoa. La società, nel frattempo, pensa al mercato e al futuro. Per questo motivo, ci sarebbe l’intenzione di blindare Davide Bartesaghi. Il giocatore ha già rinnovato fino al 2030, ma la dirigenza valuta un ulteriore adeguamento di contratto.

Il Milan blinda Bartesaghi: c’è l’annuncio

Cresciuto nelle giovanili del Milan, Bartesaghi è arrivato quest’anno in prima squadra. In poche settimane, il terzino è diventato un titolare inamovibile per Max Allegri. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, la società vorrebbe adeguare il contratto del classe 2005 per evitare brutte sorprese. Su di lui ci sarebbero alcuni club stranieri, ma in casa Milan è considerato incedibile.

Bartesaghi è il futuro: Allegri mette il veto

Bartesaghi ha collezionato tredici presenze in questo campionato, undici da titolare, segnando anche una doppietta al Sassuolo. Allegri stravede per lui e lo considera un giocatore chiave in ottica futura. Il suo contratto scadrà nel 2030, ma la priorità è l’aumento dello stipendio con eventuale prolungamento di un altro anno. Per quanto riguarda il mercato in uscita, però, il Milan continua a lavorare per la cessione di Nkunku.