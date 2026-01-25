ULTIM’ORA – Milan, fumata bianca ad un passo: battuta la concorrenza del Barcellona

In attesa del big match di questa sera all’Olimpico contro la Roma, con la necessità assoluta dei tre punti per restare in scia dell’Inter, il Milan si porta avanti anche con il mercato. In queste ultime ore i rossoneri sembrano aver sferrato il colpo decisivo per portare a Milano il promettente El Hadj Malick Cissé. Si tratta di un giovane difensore classe 2008, finito nel mirino di tanti altri top club europei oltre al Milan.

Milan pronto a chiudere per Cissé: inizierà con la squadra Futuro

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, il Milan è ormai ad un passo da Cissé. Si tratta di un centrale senegalese classe 2008, che attualmente gioca ancora in patria nella Be Sport Academy. Si è messo in mostra soprattutto nel Mondiale U17 in Qatar, dove ha mostrato molta qualità e ampi margini di miglioramento. Oltre ai rossoneri, sulle sue tracce c’erano anche Barcellona e Lipsia, ma il Diavolo sembra aver ormai sbaragliato la concorrenza.

La giovane stellina potrebbe così essere uno dei due extracomunitari tesserabili dal Milan in questa sessione di mercato. La sua avventura in rossonero partirebbe ovviamente con il Milan Futuro, con la speranza di vederlo presto in Prima Squadra. Nella conferenza stampa di ieri, Max Allegri ha aggirato la domanda sul suo conto, ma l’affare dovrebbe essere alle battute finali.