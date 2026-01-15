Verso Como-Milan, Allegri può sorridere: sorpresa tra i convocati

Dopo i due pareggi consecutivi arrivati contro Genoa e Fiorentina, il Milan non può più sbagliare. La vittoria dell’Inter contro il Lecce ha portato a sei lunghezze di distanza la vetta e contro il Como sarà fondamentale portare a casa i tre punti. Nonostante l’annuncio da parte di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, presente tra i convocati Niclas Fulkrug.

Milan, Fulkrug convocato per il match contro il Como

A sorpresa, c’è anche Niclas Fullkrug nella lista del convocati di Massimiliano Allegri per la gara di questa sera in casa del Como. L’attaccante tedesco aveva riportato un’infrazione alla falange del dito di un piede contro la Fiorentina e il suo rientro era inizialmente previsto per la gara contro la Roma.

L’ultima rifinitura di questa mattina a Milanello ha dato però segnali incoraggianti, con il nuovo numero nome del Milan che siederà quindi in panchina nella sfida di stasera.