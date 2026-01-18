Verso Milan – Lecce, il dato inchioda Allegri: ora c’è allerta massima

Il Milan questa sera affronterà il Lecce e sarà necessaria una vittoria per allontanare il Napoli e per proseguire l’inseguimento all’Inter capolista. Tuttavia, in vista del match odierno c’è un dato che spaventa l’ambiente rossonero e porta timore in vista della sfida con i salentini. Da tempo non si vincono 5 gare consecutive contro il club pugliese e, inoltre, il Milan ha spesso pareggiato contro le squadre occupanti le ultime posizioni di classifica.

“Pareggite” per il Milan contro le squadre di bassa classifica

Come evidenziato dai dati di Opta, il Milan soffre spesso contro le squadre di bassa classifica. Infatti, i rossoneri hanno pareggiato 4 delle ultime 5 partite contro squadre occupanti le ultime cinque posizioni di classifica al momento dell’inizio della giornata di Serie A. Un dato un po’ preoccupante, considerando che il Lecce occupa attualmente la quart’ultima posizione di classifica. Dunque, l’allerta dovrà essere altissima per evitare che questa statistica continui.

I precedenti stagionali fra Milan e Lecce

In questa stagione Milan e Lecce si sono già incrociate due volte in stagione. La prima risale alla seconda giornata di campionato, dove Allegri ha trovato la sua prima vittoria nella sua seconda avventura rossonera (dopo aver perso all’esordio contro la Cremonese): 0-2 al Via del Mare targato Loftus-Cheek e Pulisic. Il secondo incrocio del 2025/26 è stato in Coppa Italia, dove i rossoneri hanno vinto per 3-0 con i primi gol stagionali di Gimenez e Nkunku. L’obiettivo è fare 3/3, anche per allontanare la “pareggite” contro le squadre di bassa classifica.