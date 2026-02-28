Cremonese-Milan, Allegri si prepara al finale di stagione: “Potevamo fare di più”

Il Milan riparte dalla sfida esterna a Cremona, con Massimiliano Allegri intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione. Il tecnico rossonero analizza condizione fisica e le possibili scelte di formazione. Infine si chiariscono gli obiettivi del campionato, alla vigilia di una partita chiave in questa fase della stagione.

Allegri manda un messaggio: ”Ora si decide la stagione”

Massimiliano Allegri si esprime sul momento del Milan in queste ultime partite, sottolineando quanto questa partita rappresenti un crocevia importante:

“A marzo ci siamo arrivati e anche discretamente bene e forse potevamo fare di meglio. In questi mesi si decide lo scudetto, i posti Champions. L’Inter sta facendo ottime cose mentre noi abbiamo fatto 54 punti, forse potevamo fare di più ma i punti che abbiamo sono quelli che meritiamo.”

Poi il punto sugli infortunati e sullo stato di forma degli attaccanti:

“Gabbia fuori perché ha ancora il problema di infiammazione, Loftus gli hanno rimesso tutti i denti mentre Gimenez è in una buona condizione e può darsi che da questa settimana cominci ad allenarsi con la squadra. L’affiatamento è che tutti e 4 gli attaccanti stanno tutti bene e infatti domani non so chi far giocare. Stanno tutti bene fisicamente: questo è l’importante.”

Bilancio della stagione, derby e il suo giudizio sul VAR

Il tecnico toscano cerca di tirare le somme sulla stagione rossonera fino ad adesso, sottolineando quanto l’impegno e la voglia siano determinanti per perseguire risultati importanti, poi sul derby:

“Posso dire che questa squadra viene tutti i giorni a milanello con la voglia di ottenere il massimo dei risultati. La partita più importante è domani, finita la partita si vedrà chi sarà pronto per il derby e chi è diffidato andrà in tribuna”

Infine un giudizio sulle decisioni arbitrali e sul VAR a chiamata: