Mercato Milan, nuovo gioiello sulla lista: Tare studia il colpo

La dirigenza rossonera inizia a studiare e programmare quella che sarà la prossima annata calcistica. Da vero top club, il Milan inizia a guardarsi intorno e valutare i diversi profili che stanno ben figurando nel panorama europeo e non solo. L’ultima idea di Igli Tare porta il nome di Konstantinos Karetsas: il Genk spara alto.

Milan, Karetsas nel mirino: il piano dei rossoneri

In casa Milan s’iniziano a fare valutazioni su quella che sarà la prossima stagione. In particolare modo, il dirigente sportivo rossonero Igli Tare ha iniziato a sondare il terreno per quelli che potrebbero essere gli eventuali colpi nel prossimo calciomercato estivo.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’ultima idea riguarda Konstantinos Karetsas del Genk. La squadra belga, però, non cederà facilmente il centrocampista: valutazione intorno ai 30 milioni di euro per lasciar partire il greco.

Karetsas sta ben figurando in stagione, basti pensare ai 12 assist messi a referto in questa stagione, oltre a ben 2 gol. Il tutto va aggiunto alla giovane età del talento: classe 2007. Chiaro che per arrivare ad un colpo di tale importanza e dispendio economico serva la qualificazione alla prossima Champions League.