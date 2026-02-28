Mercato Milan, nuovo gioiello sulla lista: Tare studia il colpo

di
Igli Tare a colloquio con la dirigenza

La dirigenza rossonera inizia a studiare e programmare quella che sarà la prossima annata calcistica. Da vero top club, il Milan inizia a guardarsi intorno e valutare i diversi profili che stanno ben figurando nel panorama europeo e non solo. L’ultima idea di Igli Tare porta il nome di Konstantinos Karetsas: il Genk spara alto.

Milan, Karetsas nel mirino: il piano dei rossoneri

In casa Milan s’iniziano a fare valutazioni su quella che sarà la prossima stagione. In particolare modo, il dirigente sportivo rossonero Igli Tare ha iniziato a sondare il terreno per quelli che potrebbero essere gli eventuali colpi nel prossimo calciomercato estivo.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’ultima idea riguarda Konstantinos Karetsas del Genk. La squadra belga, però, non cederà facilmente il centrocampista: valutazione intorno ai 30 milioni di euro per lasciar partire il greco.

Konstantinos Karetsas in campo
Konstantinos Karetsas con il Genk

Karetsas sta ben figurando in stagione, basti pensare ai 12 assist messi a referto in questa stagione, oltre a ben 2 gol. Il tutto va aggiunto alla giovane età del talento: classe 2007. Chiaro che per arrivare ad un colpo di tale importanza e dispendio economico serva la qualificazione alla prossima Champions League.

Laura Bisogno

Gestione cookie