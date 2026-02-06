Affare sempre più vicino per il Milan: colpo da 30 mln! Succederà in estate

Samuel Chukwueze è uno dei protagonisti della stagione in corso con il Fulham e il suo futuro potrebbe essere deciso dal club in cui gioca in prestito dal Milan molto presto. Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, le prestazioni positive del nigeriano avrebbero convinto il Fulham ad esercitare il diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Un riscatto che si concretizzerà perciò molto probabilmente a giugno col finire della stagione in corso.

Chukwueze impressiona al Fulham, il riscatto si avvicina

Il prestito di Samuel Chukwueze al Fulham si sta rivelando un successo, con l’attaccante nigeriano che sta contribuendo in modo concreto nella stagione della squadra inglese.

Le sue prestazioni sono state positive e avrebbero così convinto il club londinese a esercitare l’opzione di riscatto, fissata per una cifra di 30 milioni di euro.

Il Fulham pronto a investire su Chukwueze

La decisione del Fulham di esercitare il diritto di riscatto dimostra la fiducia che il club ha riposto nel talento di Chukwueze. L’esterno ha dimostrato di avere tutte le qualità per fare la differenza in Premier League.

Con il riscatto imminente, il Fulham si prepara a formalizzare l’operazione e per il Milan arriveranno 30 milioni di euro che potrà reinvestire sul mercato per nuove operazioni.