Retroscena Camarda: l’agente ha svelato cos’è successo con il Milan

Francesco Camarda, il gioiellino classe 2008 di proprietà del Milan e in prestito al Lecce, stava per fare ritorno a casa proprio in questi mesi. Un infortunio alla spalla destra, però, ha cambiato tutto: l’intervento chirurgico è stato inevitabile, e il Milan segue da vicino il recupero con l’obiettivo di rivederlo in campo per dare una mano al Lecce.

Camarda, niente Milan: tutta colpa dell’infortunio alla spalla

Giuseppe Riso, procuratore del giovane attaccante, ha confermato a Tuttosport che il piano era chiaro: Camarda sarebbe tornato al Milan, non solo per gestire al meglio il fastidio alla spalla, ma anche perché la dirigenza rossonera lo vedeva pronto per dare una mano in prima squadra. Tutto è saltato, però, quando il problema si è aggravato:

“Camarda stava tornando al Milan, è tutto vero. Poi ha avuto il problema alla spalla e si è dovuto operare. Magari a Lecce avrà più spazio e potrà dar loro una mano nel finale di stagione”

L’operazione e i tempi di recupero

L’intervento alla spalla destra è andato in scena a fine gennaio a Milano, di ritorno da Lecce. I tempi di recupero sono stimati intorno ai tre mesi: Camarda dovrebbe tornare disponibile tra fine aprile e inizio maggio, saltando praticamente tutto il girone di ritorno, tranne le ultimissime partite.

Il Lecce, come riportato dal procuratore dell’attaccante, ha insistito per tenerlo fino a giugno, puntando a sfruttarlo nella fase decisiva se recuperato. Il Milan, invece, segue attentamente il recupero, fiducioso che il ragazzo possa riprendersi al meglio.