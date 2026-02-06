Milan, ad un passo la cessione a titolo definitivo: annuncio atteso nei prossimi giorni

La finestra di mercato invernale si è chiusa in modo amaro per il Milan. Il club rossonero stava infatti già pregustando l’arrivo di Jean-Philippe Mateta per rinforzare il reparto offensivo ma il problema al ginocchio riscontrato nel corso delle visite mediche ha bloccato il trasferimento del francese. Il Diavolo, però, può in parte consolarsi con l’imminente cessione a titolo definitivo di un calciatore attualmente in prestito: si tratta di Alex Jimenez.

Milan, il Bournemouth riscatterà Jimenez la prossima settimana

Il Bournemouth eserciterà il diritto di riscatto in proprio favore per acquistare a titolo definitivo Alex Jimenez. Come raccontato da ‘Tuttosport’, nel corso della prossima settimana dovrebbe arrivare l’ufficialità, con il terzino classe 2005 che diventerà a tutti gli effetti un calciatore delle Cherries.

La cifra fissata la scorsa estate è di 20 milioni di euro, che si aggiungeranno ai 2 già incassati per il prestito oneroso. Va però ricordato che la metà di questa somma finirà nelle casse del Real Madrid: i Blancos, al momento della cessione dello spagnolo al Milan, si sono infatti assicurati il 50% sulla futura rivendita.