Milan, Tare pronto a blindare quattro rossoneri: nomi e dettagli

Dopo aver portato a termine la trattativa per il rinnovo di Mike Maignan, che ha firmato un contratto che lo legherà al Milan fino al 2031, Igli Tare è al lavoro per programmare il futuro della squadra. Quello del portiere francese è infatti stato solamente il primo di una lunga serie di rinnovi, con l’obiettivo del club che è quello di blindare i punti di forza di questa rosa. Il direttore sportivo rossonero ha già mosso i primi passi ed è pronto a sedersi al tavolo per il prolungamento di altri quattro calciatori del Diavolo.

Milan, dopo Maignan si lavora ai rinnovi di altri quattro rossoneri

Il Milan vuole blindare quei calciatori che stanno contribuendo a riportare il Milan in alto. Come raccontato da Nicolò Schira su ‘Tuttosport’, il primo nome è quello di Davide Bartesaghi, per il quale è già stato impostato il prolungamento fi no al 2031 con ingaggio che verrà triplicato rispetto ai 600 mila euro che percepisce attualmente.

Ben impostato e in dirittura d’arrivo pure il prolungamento di Fikayo Tomori, cercato nelle ultime settimane da Tottenham e Aston Villa. Richiesto anche lui da diversi club, Ruben Loftus-Cheek rappresenta una certezza per Massimiliano Allegri e i dialoghi per rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027 sono già iniziati.

Infine Strahinja Pavlovic, diventato uno dei pilastri della retroguardia rossonera. Il difensore serbo rappresenta un punto fermo anche per il futuro e per lui si lavora ad un prolungamento di contratto fino con scadenza nel 2031.