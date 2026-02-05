Clamoroso Milan, Modric si ritira a fine stagione? C’è l’annuncio!

Luka Modric è il perno centrale del Milan di Massimiliano Allegri. Arrivato in estate a parametro zero, ha firmato un contratto per un anno con opzione per un altro aggiuntivo. Il rinnovo però non è certo e, stando a quanto affermato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, si attende la decisione del calciatore.

Rinnovo Modric, si attende il calciatore: cosa filtra

Secondo l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, Modric prenderà verso aprile o maggio la sua decisione per il futuro. Tutto dipenderà dal calciatore: il Milan vorrebbe trattenerlo ancora un anno.

Al momento, però, l’ex Real Madrid è concentrato unicamente sulla stagione in corso, con l’intento di vincere più partite possibili con i rossoneri. L’ipotesi del ritiro è da tenere in considerazione.