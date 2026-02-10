Allarme Milan, rischio addio per un big rossonero: la notizia spaventa i tifosi

Christian Pulisic e il Milan sono fermi ad un bivio inatteso: il rinnovo, dato per imminente mesi fa, non è stato ancora formalizzato. La scadenza contrattuale prevista per il 2027 si avvicina mentre lo statunitense, protagonista assoluto della stagione rossonera, attende segnali concreti. Il club vuole accelerare, ma nel frattempo Liverpool e Arsenal monitorano con interesse la situazione.

Pulisic, il rinnovo è diventato un rebus

Il nodo del rinnovo di Pulisic è diventato uno dei temi più caldi in casa Milan. Nonostante i numeri straordinari, 8 gol e 2 assist in 16 partite, e la sua capacità di adattarsi a più ruoli offensivi, la proposta ufficiale non è mai arrivata da parte della dirigenza rossonera.

Una situazione che lascia perplesso il giocatore, soprattutto dopo l’annuncio del rinnovo di Mike Maignan, un elemento che lo porta ad interrogarsi su tempistiche e intenzioni della società.

Sirene inglesi che mettono pressione al Milan

Il club rossonero ha intenzione di presentare l’offerta, già discussa mesi fa, ma il ritardo potrebbe costare caro. Pulisic è felice a Milano, ma nel frattempo due big inglesi, Liverpool e Arsenal, hanno iniziato a monitorare la situazione tenendosi pronti ad inserirsi qualora lo stallo dovesse prolungarsi.