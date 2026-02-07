Maignan, spunta un clamoroso retroscena di mercato: Romano mette chiarezza

Il calciomercato invernale si è chiuso, ma i temi che riguardano i protagonisti della Serie A rimangono caldissimi. Le ultime settimane hanno visto la parola fine nella travagliata vicenda legata al futuro di Mike Maignan: dopo mesi di totale incertezza, si è trovata la quadra per proseguire insieme. Per il francese i prossimi anni saranno rossoneri: sventati gli inserimenti di altre big.

Maignan rimane al Milan: smentito il clamoroso retroscena sul portiere

La permanenza di Mike Maignan ha messo nero su bianco il suo rinnovo con il Milan, trovando l’accordo con il Diavolo e firmando un nuovo contratto con adeguamento dello stipendio e scadenza fissata al giugno 2031. Il club rossonero blinda dunque il proprio capitano, a lungo a rischio di addio a parametro zero.

Nel corso di un video pubblicato sul proprio canale YouTube, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato del lungo iter che ha portato il colosso francese al prolungamento contrattuale, attraversato anche dal possibile inserimento delle big italiane. Il giornalista ha categoricamente smentito l’inserimento dell’Inter tra le possibili pretendenti. I nerazzurri non hanno mai approcciato il portiere dei rivali, ma anche lo stesso Maignan non avrebbe mai preso una decisione del genere.