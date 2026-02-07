Milan, il mercato ti fa felice: il dato lo conferma

Il Milan è intervenuto con decisione nelle due sessioni di calciomercato. Dall’estate sono arrivati acquisti di livello, dai centrocampisti Modric, Rabiot, Jashari e Ricci, alla difesa con De Winter fino all’attacco con Nkunku. A gennaio poi anche un altro centravanti, Niclas Fullkrug, per completare la rosa e dare ad Allegri una squadra che possa raggiungere con più facilità il 4° posto e sognare qualcosa in più. I dati confermano che i nuovi acquisti hanno inciso.

Milan, il mercato risponde presente: 8 gol dei nuovi acquisti nelle ultime 9 reti

Con l’eccezione del solo Ruben Loftus-Cheek, arrivato nel 2023, le altre 8 reti (nelle ultime 9 totali) sono arrivate solo da nuovi acquisti estivi o invernali. Un dato che dimostra l’eccellente impatto dei nuovi giocatori rossoneri arrivati qualche mese fa, ma che hanno già risposto presente con prestazioni e gol.

Nkunku e Rabiot contro il Bologna, De Winter contro la Roma, Fullkrug contro il Lecce, Nkunku e la doppietta di Rabiot contro il Como e ancora Nkunku contro la Fiorentina. Undici punti su quindici disponibili, tutti con i nuovi acquisti decisivi. I rossoneri hanno nettamente alzato il livello in questa stagione, stagione che vede i rossoneri non perdere in campionato da addirittura la prima giornata in casa contro la Cremonese.

Merito certamente di Massimiliano Allegri, supportato anche da un ottimo mercato che ora vede i suoi frutti.