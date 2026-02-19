Allegri contro Fabregas, lo spagnolo si scusa: volano parole pesanti

Nel post-partita di Milan – Como è successo di tutto tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas, che hanno dato vita a un vero e proprio scontro verbale. Tutto è partito da un episodio in campo con Saelemaekers, è proseguito nel corridoio verso le conferenze stampa e si è concluso con dichiarazioni durante le interviste.

La discussione in campo e l’espulsione di Allegri

Tutto è partito da Fabregas, che ha protestato in modo veemente per un secondo giallo non fischiato a Saelemaekers. Non contento, lo spagnolo ha poi ostacolato fisicamente una ripartenza del Milan, toccando il belga in un modo che ha fatto infuriare la panchina rossonera.

Le due squadre tecniche si sono trovate faccia a faccia, con l’arbitro Mariani ha faticato a riportare la calma e alla fine ha estratto il rosso per Allegri e per il team manager lariano. Di lì in poi il clima si è infuocato, con discussioni anche a partita finita.

Allegri – Fabregas, scintille nel tunnel

Finita lì? Neanche per sogno. Nel corridoio che porta alle sale stampa i due tecnici si sono incrociati di nuovo, e secondo TMW sono volate parole pesanti. Davanti ai microfoni di DAZN, Fabregas ha provato a mettere una pietra sopra, chiedendo scusa per il gesto antisportivo. Ma le scuse non sono bastate al mister rossonero, che non le ha mandate a dire ribadendo che in campo serve più rispetto.

Tra i due non c’è feeling: già all’andata c’erano state polemiche, ma stavolta la tensione è esplosa in modo evidente. L’allenatore spagnolo sembra aver capito l’errore, ma Allegri ha risposto a modo suo. A prescindere da chi ha avuto l’ultima parola nello scontro verbale, una certezza c’è: i due tecnici non riescono proprio ad andare d’accordo, e non solo sulle idee tattiche.