Allegri ha scelto il prossimo attaccante dalla Serie A! Il Milan valuta il sacrificio di Camarda

Il Milan pensa al futuro dell’attacco e il nome che emerge è quello di Moise Kean. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Massimiliano Allegri avrebbe indicato il centravanti classe 2000 come obiettivo per la prossima estate. Il costo è alto, 62 milioni. Per avvicinarsi alla richiesta della Fiorentina, i rossoneri potrebbero mettere sul tavolo un’offerta da 30 o 35 milioni più il cartellino di Francesco Camarda.

Allegri vuole Kean, ma la cifra è alta

La notizia rimbalza dalle pagine di ‘Tuttosport’ con il quotidiano che parla chiaro scrivendo:

“Allegri vuole Kean, ma costa 62 milioni.”

Un investimento importante per un attaccante che conosce già la Serie A e che ha trovato continuità con la Fiorentina. Massimiliano Allegri lo considera un profilo adatto al suo sistema di gioco, un centravanti fisico, capace di attaccare la profondità e reggere il peso dell’area.

La valutazione fissata dal club viola però è alta: 62 milioni di euro rappresentano una cifra che il Milan dovrebbe pianificare con attenzione, soprattutto in vista di una stagione in cui la programmazione sarà centrale per restare competitivo in Serie A.

L’ipotesi Camarda nella trattativa

Per abbassare la parte cash, l’idea sarebbe quella di inserire Francesco Camarda. Il Milan potrebbe offrire 30/35 più il classe 2008 per convincere i viola.

La Fiorentina, dal canto suo, avrebbe così un giovane su cui costruire il futuro, mentre il Milan punterebbe su un attaccante già pronto.