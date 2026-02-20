Milan, l’ex incorona Allegri: “Un fenomeno, il più grande che ho avuto”

L’ex Milan e Juventus Leonardo Bonucci ha speso parole di grande stima per l’attuale allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri. Bonucci, in un intervista rilasciata al canale di Cronache Di Spogliatoio, ha definito l’allenatore livornese come un tecnico di altissimo livello.

Bonucci ha descritto Allegri come: “un fenomeno” e il più grande allenatore nelle intuizioni tattiche che abbia mai avuto nella sua carriera da giocatore.

La stima di Bonucci per Allegri

Secondo Leonardo Bonucci, la capacità di Allegri di leggere le situazioni di gioco e di mettere i propri calciatori nelle condizioni migliori per affrontare una partita, è un aspetto che lo distingue dagli altri tecnici. In particolare, l’attuale collaboratore di Gattuso nello staff tecnico della nazionale, ha sottolineato come alcune scelte del mister fossero sembrate insolite ma che poi si siano rivelate vincenti.

Bonucci ha definito Allegri un “maestro“, capace di interpretare il ruolo di allenatore da un punto di vista tecnico ma anche da quello umano, con un approccio positivo che non si trasforma mai in lamentele o negatività, ma piuttosto nel saper motivare la squadra.

L’ex calciatore ha parlato anche di altri allenatori del suo passato, sottolineando però che nelle intuizioni partita e nella gestione dei momenti difficili Allegri si è distinto in modo particolare da tutti quelli che ha avuto.