Allegri risponde a Conte: posizione chiara sulla polemica dell’allenatore del Napoli

Massimiliano Allegri è intervenuto oggi in conferenza stampa. Fra i vari temi trattati, l’allenatore ha anche risposto alla polemica lanciata da Antonio Conte nei giorni scoris in merito alle troppe partite a cui vengono sottoposti i calciatori, non ravvisando un problema dietro questa situazione.
Troppe partite? Allegri non è d’accordo: la risposta a Conte
Nella conferenza stampa di oggi, Allegri ha preso una posizione ben precisa in merito alle polemiche sulle troppe partite:
“Sento tante polemiche sul fatto che si gioca troppo, ma non siamo noi a dover trovare delle soluzioni: ci sono delle persone che lavorano per il bene del calcio. Ho fatto 5 anni alla Juventus e abbiamo vinto tanto con tante competizioni…io spero di avere questi problemi, poi bisogno fare un altro tipo di rosa, ma sono altre problematiche”
La risposta di Allegri sembra indirizzata anche ad Antonio Conte. L’allenatore del Napoli si era lamentato in modo molto netto a seguito della gara contro la Fiorentina, in cui il suo capitano Di Lorenzo aveva patito un grave infortunio, chiedendo anche una presa di posizione da parte dei suoi colleghi. L’allenatore del Milan, invece, non sembra concordare con le sue parole.