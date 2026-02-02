Allegri risponde a Conte: posizione chiara sulla polemica dell’allenatore del Napoli

Massimiliano Allegri è intervenuto oggi in conferenza stampa. Fra i vari temi trattati, l’allenatore ha anche risposto alla polemica lanciata da Antonio Conte nei giorni scoris in merito alle troppe partite a cui vengono sottoposti i calciatori, non ravvisando un problema dietro questa situazione.

Nella conferenza stampa di oggi, Allegri ha preso una posizione ben precisa in merito alle polemiche sulle troppe partite:

“Sento tante polemiche sul fatto che si gioca troppo, ma non siamo noi a dover trovare delle soluzioni: ci sono delle persone che lavorano per il bene del calcio. Ho fatto 5 anni alla Juventus e abbiamo vinto tanto con tante competizioni…io spero di avere questi problemi, poi bisogno fare un altro tipo di rosa, ma sono altre problematiche”