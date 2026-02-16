Allegri ritrova un titolarissimo: cosa trapela in vista del Como

Ottime notizie per il Milan in vista dei prossimi impegni in campionato. I rossoneri sono alle prese con la preparazione del recupero del match contro il Como, in programma questo mercoledì. Dai campi di allenamento arrivano aggiornamenti confortanti sulle condizioni di Alexis Saelemaekers, che è tornato ad allenarsi con i compagni e tornerà presto a pieno regime.

Allegri può sorridere: rientro in vista per un rossonero

Dopo aver liquidato la pratica Pisa nell’anticipo dell’ultimo turno di Serie A, il Milan tornerà in scena questo mercoledì tra le mura amiche di San Siro. Il Diavolo accoglierà il Como nella sfida saltata a causa delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che hanno tenuto occupato l’impianto sportivo costringendo dunque al rinvio.

In vista del match contro i lariani, Massimiliano Allegri e il suo staff incassano una notizia confortante: come riportato da Sky Sport infatti, Alexis Saelemaekers si è allenato in gruppo. Il belga era rimasto fermo ai box nelle ultime due sfide contro Bologna e Pisa a causa di un problema agli adduttori, adesso smaltito. Il laterale rossonero potrebbe dunque essere impiegato già a partire da mercoledì: un recupero fondamentale per il Milan in questa fase della stagione.

In arrivo uno scontro fondamentale: quanto peserà Milan-Como

Avere nuovamente a disposizione un titolare inamovibile della squadra come Alexis Saelemaekers non può che far gioire Massimiliano Allegri. La sua squadra dovrà affrontare una compagine forte, strutturata e motivata come il Como, che continua a rincorrere i propri sogni europei ad appena la seconda stagione dal ritorno nel massimo campionato.

Il Diavolo è consapevole dell’importanza di questa sfida: in caso di vittoria, i rossoneri si porterebbero a 56 punti, a -5 dal primo posto occupato dall’Inter. La strada è ancora lunga e nulla è già deciso: proprio per questo motivo il Milan dovrà continuare a spingere e a ottenere il massimo bottino anche negli scontri diretti con le altre grandi del campionato, nella speranza di poter insidiare i cugini nerazzurri fino all’ultimo nella lotta per il titolo.