Milan, non solo Maignan: il pupillo di Allegri rinnova il contratto

Il Milan accelera sul fronte rinnovi, e il primo nome al centro delle manovre è quello di Davide Bartesaghi, ormai titolare sulla fascia sinistra e protagonista di una crescita rapidissima. Oltre a Maignan, il club vuole blindare i suoi giocatori chiave, per garantire continuità tecnica e costruire il futuro rossonero su una base solida. La dirigenza sta definendo una strategia ben precisa, con un quadro che unisce campioni di caratura internazionale e giovani in parabola ascendente.

Bartesaghi, da promessa a titolare: il Milan corre al rinnovo

Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, Bartesaghi aveva già esteso il suo contratto fino al 2030, ma il suo salto di qualità alla corte di Allegri impone un adeguamento. Il Milan, infatti, è pronto ad aumentare l’ingaggio e a prolungare la scadenza fino al 2031, riconoscendo il valore del classe 2005 e il suo impatto immediato sulla squadra.

La sua crescita tecnica e mentale lo ha trasformato in una priorità assoluta per la dirigenza, un segnale forte della volontà del club di voler valorizzare i talenti cresciuti internamente.

Tomori verso il rinnovo, Modric valuta il futuro

Il prossimo prolungamento dovrebbe essere quello di Fikayo Tomori, in scadenza nel 2027 e considerato un pilastro della retroguardia della difesa di Allegri.

Diverso è il caso di Luka Modric, legato da un contratto annuale con opzione fino al 2027: il Milan è pronto a confermarlo, ma la decisione definitiva spetta al croato. L’ex centrocampista del Real Madrid valuterà a fine stagione motivazioni e condizione fisica prima di dare una risposta definitiva.