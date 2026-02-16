Milan-Como, Allegri senza Rabiot: un altro centrocampista torna in gruppo

Il Milan lavora al recupero contro il Como, in programma mercoledì sera a San Siro, nel frattempo arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria rossonera. Le condizioni di Alexis Saelemaekers sembrano infatti in miglioramento. Buona notizia per Allegri, che dovrà però fare i conti con la qualifica di Rabiot a centrocampo.

Saelemaekers vicino al ritorno in gruppo

Secondo quanto riportato da La gazzetta dello sport, l’esterno belga ha svolto anche ieri lavoro personalizzato dopo il problema muscolare che lo ha tenuto ai box contro bologna e Pisa. Oggi è atteso il rientro in gruppo, e se non avvertirà nuovi problemi, sarà convocato per la sfida di mercoledì a San Siro.

Rimane in pre-allerme Zachary Athekame, che lo ha sostituito nelle ultime due gare di campionato, offrendo buone risposte al tecnico toscano. Tuttavia il recupero di Saeaemaekers rappresenta un recupero importante per questa fase delicata della stagione rossonera