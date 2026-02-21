Allegri una furia con Fabregas: “Senza prova TV sarà così…”, poi su recuperi e Scudetto

Dopo il match di recupero contro il Como giocato in settimana, il Milan si prepara per tornare in scena in occasione della 26ª giornata del campionato di Serie A. I rossoneri affronteranno il Parma questa domenica alle ore 18:00 davanti ai tifosi che accorreranno a San Siro: poco fa il tecnico Massimiliano Allegri è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Allegri non ha freni su Fabregas: il suo intervento in conferenza stampa è chiaro

Domani pomeriggio il Milan scenderà in campo in occasione del match casalingo contro il Parma. I rossoneri vogliono mettersi subito alle spalle il pari contro il Como, che ha aumentato il distacco dall’Inter capolista, e soprattutto dai tumulti scaturiti dagli episodi tanto discussi negli ultimi giorni. Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa, presentando il match di domani contro gli emiliani. il tecnico rossonero ha parlato anche dell’episodio del contatto tra Saelemaekers e Cesc Fabregas, molto discusso negli ultimi giorni, e della propria assenza per squalifica a causa dell’espulsione rimediata proprio contro il Como. Queste le sue parole:

“Mi dispiace non essere in panchina, non commento e non dico altro. Non ha senso parlare di quanto accaduto contro il Como. Fabregas ci sarà? Finché non si potrà usare la prova TV, sarà così. Poi non lamentiamoci se rimaniamo indietro…”.

L’episodio accaduto in settimana ha scatenato numerose critiche, specialmente se si considerano i provvedimenti presi. Il tecnico del Diavolo non sarà in panchina per via dell’espulsione rimediata, mentre Fabregas sarà regolarmente alla guida della propria squadra nel match contro la Juventus.

“Non è in buone condizioni”: Allegri interviene su Pavlovic e risponde sulla lotta Scudetto

Nel corso della conferenza, Allegri è intervenuto per mettere chiarezza sulle condizioni di alcuni membri della rosa. Nello specifico, il tecnico si è soffermato a descrivere lo stato di forma di Pavlovic, uscito malconcio dal match contro il Como, e dei due attaccanti Leao e Pulisic, entrambi sulla via del totale recupero:

“Pavlovic sembrava a rischio, pensavamo ad una frattura del perone, non è in buone condizioni ma si è messo a disposizione. Leao e Pulisic stanno meglio, specialmente Christian visto che Rafa ha già giocato”.

Infine, un riferimento sugli equilibri del campionato e sulla lotta per la vittoria del titolo:

“L’Inter sta viaggiando molto forte, può superare i 90 punti e in questo momento è la favorita per lo scudetto. Il campionato è ancora lungo: mancano 13 partite, ci sono 39 punti. Noi per fare 90 punti dobbiamo fare 36 punti: 12 vittorie e una sconfitta. Se poi l’Inter casca di sotto e noi non siamo bravi a sfruttare i loro errori, allora sarebbe responsabilità nostra“.

Sebbene il distacco dalla vetta sia attualmente di ben 7 punti, il Milan non ha alcuna intenzione di mollare la presa: la battaglia con i cugini proseguirà fino in fondo, con il Derby della Madonnina che risulterà di certo decisivo per le sorti del campionato.