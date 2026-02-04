Ambrosini spiazza tutti sullo Scudetto: “Il Milan non ha bisogno di vincere…”

Il commentatore ed ex giocatore del Milan, Massimo Ambrosini, si è espresso in maniera piuttosto sorprendente sulla corsa Scudetto. L’Inter, infatti, ha un bel vantaggio ma le inseguitrici dietro non mollano, tra tutte il Milan di Allegri. Dunque, basta un attimo per riaprire la corsa.
Ambrosini scagiona il Milan: “Non c’è urgenza”
L’ex terzino e leggenda del Milan, Massimo Ambrosini, ha commentato la corsa per la vittoria del campionato, dove l’Inter di Chivu sin qui ha un bel vantaggio. Tuttavia, il Derby della Madonnina contro il Milan potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di svolta. Infatti, sia emotivamente che mediaticamente gli obiettivi dei due club sono piuttosto diversi e dunque mentalmente ciò potrebbe pesare a lungo andare.
Ecco quanto sostenuto da Ambrosini ai canali di Cronache di Spogliatoio:
“Io penso che il Milan non abbia l’urgenza di vincere il campionato, cosa che invece ha l’Inter. Questo potrebbe essere un vantaggio. Chiaro, dipende a quanti punti arrivi. Però è indubbio che se dovessero arrivare più o meno con questi punti al derby, una vittoria dell’Inter sancirebbe chiaramente la fine, una vittoria del Milan riavvicinerebbe indubbiamente anche le altre. Ripeto, per il Milan questa non urgenza di vincere ti fa entrare in campo anche con una leggerezza, che se tu hai un obiettivo minimo, che adesso è a sette punti, sei veramente ancora più leggero e più tranquillo. Ora, se arrivi al derby e mantieni anche quel distacco lì, quel distacco lì l’Inter, ha mostrato anche storicamente, di non essere tanto in grado di gestirlo emotivamente”.