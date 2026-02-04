Milan, Allegri fa sognare! È successo dopo la vittoria col Bologna

Il Milan di Massimiliano Allegri sta vivendo una stagione da urlo: con la netta vittoria per 3-0 sul campo del Bologna, i rossoneri hanno raggiunto quota 50 punti dopo 23 giornate di Serie A 2025/26. Il tecnico livornese ha superato i precedenti di Stefano Pioli a parità di giornate, e i numeri del passato fanno sperare in grande.

Milan, numeri da Scudetto

Dopo il successo convincente contro i felsinei, il Milan ha lasciato alle spalle i record recenti firmati da Pioli. Dopo 23 giornate, i rossoneri nell’anno dello scudetto avevano 49 punti. Allegri è a 50 e ha invertito la tendenza con una media punti altissima, intorno ai 2,17 a gara, proiettando la squadra verso un finale tra 82 e 83 punti: quota che garantisce Champions e, nella stagione del 2022, è valsa il tricolore.

Guardando indietro nella storia rossonera, dal 1995/96 in poi (era dei tre punti a vittoria), il Milan ha raggiunto 50 punti dopo 23 turni solo due volte: con Capello nel ’95/96 (50 punti) e con Ancelotti nel 2003/04 (58 punti). In entrambi i casi, la stagione si è chiusa con lo scudetto in bacheca. Oggi, con Allegri in panchina, il club si posiziona al terzo posto, ma il campionato è ancora lunghissimo.

Il duello con l’Inter ancora aperto

Con 50 punti in classifica, il Milan viaggia verso un piazzamento europeo sicuro ma può sognare ancora il tricolore. L’Inter resta davanti con 55 punti, ma lo scontro diretto è ancora da giocare e un eventuale passo falso nerazzurro potrebbe riaprire tutto.

Mister Allegri resta cauto come sempre, concentrato sul prossimo impegno, ma i numeri e le statistiche alimentano l’entusiasmo: questa potrebbe essere davvero l’annata del ritorno al vertice per i rossoneri.