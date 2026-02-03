Bologna-Milan, Allegri è sicuro: “Dobbiamo guardare dietro e non all’Inter”, poi l’annuncio su Pulisic e Leao

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Bologna-Milan, sottolineando il vero obiettivo dei rossoneri in questa stagione e dando aggiornamenti anche sulla condizione dei due infortunati Pulisic e Leao. Il tecnico toscano è conscio dell’importanza del risultato, guardando più alle proprie spalle, che alla vetta occupata dall’Inter, distante ancora 5 punti.

Bologna-Milan: l’analisi di Allegri nel post partita

L’allenatore rossonero ha subito voluto sottolineare gli aspetti più positivi che il campo ha mostrato nella serata al Dall’Ara:

“Stasera era una partita da giocare seriamente, perché dietro si erano avvicinati molto e il Bologna è pericoloso. I ragazzi sono stati veramente bravi. Potevamo fare anche meglio stasera, soprattutto nelle giocate più precise e determinanti. Stasera abbiamo giocato meglio perché Nkunku e Loftus hanno fatto molto bene”.

Allegri è poi tornato sul tema dell’obiettivo stagionale:

“Era importante arrivare a 50 punti perché l’obiettivo è il quarto posto e il cammino è lungo e difficile. Non prendere gol fa sempre bene. La cosa più importante è guardare dietro, dato che ci sono tanti punti ancora da fare, dato che l’obiettivo è la Champions. Bisogna fare un passettino alla volta”.

Infiine sul tema inforunati e della partita singola a settimana ha concluso: