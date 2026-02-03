Bologna-Milan, Fofana: “Vi svelo il nostro vero obiettivo di questa stagione”

Youssouf Fofana è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Bologna-Milan per commentare il netto successo per 3-0 da parte dei rossoneri nei confronti della squadra di Vincenzo Italiano. Una vittoria che ha permesso agli uomini di Allegri di rimanere in scia dell’Inter a -5 punti, ma soprattutto di allungare a +7 dalla Roma quinta.

In primis, Fofana ha analizzato la sua prestazione:

“Stasera mi valuto abbastanza bene a livello tattico perché era difficile contro una squadra che gioca 1vs1, quindi dovevamo essere cattivi noi. Stavo bene fisicamente ma posso sempre fare di più”.

Un commento anche sull’unione dello spogliatoio e dei suoi connazionali francesi:

“Alla fine di una partita così è sempre bene dare un abbraccio a chi ha fatto bene stasera, come Nkunku che è un giocatore di alto livello. Siamo tutti utili, non conta la nazionalità”.