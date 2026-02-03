Bologna-Milan, le formazione ufficiali: l’attacco scelto da Allegri

Massimiliano Allegri ha sciolto ogni dubbio in merito all’undici titolare che scenderà tra circa un’ora al Dall’Ara per il posticipo contro il Bologna. Rossoneri in emergenza, per via delle pesantissime assende di Saelemaekers e Pulisic e con Fullkrug e Leao non ancora nelle migliori condizioni. Per rimanere in scia dell’Inter e non perdere terreno su Napoli e Juventus, saranno obbligatori i 3 punti in una sfida molto ostica.

Bologna-Milan, le formazioni ufficiali della partita

Oltre al solito Mike Maignan tra i pali, Allegri punta sul terzetto composto da De Winter, Gabbia e Pavlovic, con Tomori che parte dalla panchina. Folta linea a 5 a centrocampo con Athekame e Bartesaghi sulle fasce, il ritorno di Fofana in mezzo al campo, con Modric centrale e Rabiot sulla sinistra. Ad agire da trequartista ci sarà Loftus Cheek, alle spalle di Nkunku.

Il Bologna di Vincento Italiano si presenta con Ravaglia in porta, la linea a 4 con Zortea titolare dopo la partenza di Holm, Casale ed Heggem centrali e Miranda a sinistra. Sono Freuler e Ferguson i due prescelti davanti alla difesa, con Orsolini, Odgaard e Rowe, che agiranno alle spalle di Castro.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku.