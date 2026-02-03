Tegola Milan, il big si ferma e i tempi di recupero preoccupano Allegri: il punto della Gazzetta

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per il big match del Dall’Ara, in programma stasera alle ore 20.45. Il tecnico rossonero, però, dovrà fare a meno di Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers, due titolarissimi di questo Milan: le condizioni dell’esterno belga preoccupano l’allenatore.

Milan, infortunio Saelemaekers: i tempi

Alexis Saelemaekers, fin qui, è stato uno dei giocatori più importanti per il Milan di Massimiliano Allegri. L’esterno belga, grazie alla sua duttilità, garantisce un’ottima fase offensiva senza far mancare il suo apporto in quella difensiva: la sua assenza si sentirà molto.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta le condizioni del belga: stop di almeno due settimane. Saelemaekers, quindi, salterà sicuramente la gara di questa sera contro la sua ex squadra ma anche la gara contro il Pisa del 13 febbraio, sperando di rientrare nel big match contro il Como di Cesc Fabregas.

Il calciatore belga ha sentito un riacutizzarsi del risentimento all’adduttore sinistro, aveva provato a stringere i denti contro la Roma ma il dolore lo ha costretto ad uscire a fine primo tempo. Allegri, con molta probabilità, utilizzerà Zachary Athekame nel ruolo di esterno a destra in queste prossime partite, aspettando il ritorno del suo pupillo.